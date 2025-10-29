Тренер «Крыльев Советов» назвал причину неудач команды

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев назвал причину неудачных результатов самарской команды в текущем сезоне.

«Посмотрите, сколько у нас травмированных. Мы не топ‑команда, чтобы иметь по два человека на позицию. Когда выпадает один‑два человека — не такая проблема, но у нас их целый набор», — сказал Адиев.

25 октября «Крылья Советов» уступили в выездном матче 13-го тура чемпионата России столичному ЦСКА со счетом 1:0.

Самарская команда не выигрывает на протяжении четырех матчей подряд во всех турнирах. В РПЛ у зелено-бело-синих четыре поражения в пяти последних турах.

Адиев был назначен главным тренером «Крыльев Советов» в июне этого года, сменив в данной должности Игоря Осинькина.

Предыдущим местом работы специалиста были подмосковные «Химки».

После 13-ти сыгранных туров «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева идут на 11-ом месте в РПЛ, набрав 13 очков.

В предстоящих матчах чемпионата России зелено-бело-синие сыграют дома против петербургского «Зенита» и «Ростова», а также встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром».