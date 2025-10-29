Полузащитник "Рубина" получил серьезную травму

У полузащитника "Рубина" Антона Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки.

© ФК "Рубин"

"Наш полузащитник получил тяжелую травму во время тренировки в Казани. В ближайшее время игрок будет прооперирован и начнет восстановление", – говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

32-летний полузащитник перешел в казанский клуб в сентябре 2025 года. До этого он выступал за грозненский "Ахмат". В текущем сезоне Швец принял участие в двух матчах за "Рубин" во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 800 тысяч евро.

"Рубин" на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 13-ти туров команда из Казани набрала 18 очков.