Тренер «Реала» объявил решение по Винисиусу после скандала

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объявил своё решение по поводу Винисиуса Жуниора. Напомним, в матче с «Барселоной» после замены на 72-й минуте бразилец в агрессивной форме высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. По данным СМИ, вингер послал тренера и заявил о желании покинуть «Реал». Позже отмечалось, что у Винисиуса и Алонсо испортились отношения и футболист рассматривает возможность покинуть клуб.

«Винисиус Жуниор не будет наказан. Вопрос закрыт. Его речь [с извинениями] перед командой была безупречной», — цитирует Алонсо журналист Фабрицио Романо в соцсетях.