ЦСКА поздравил Челестини с юбилеем

ЦСКА поздравил Фабио Челестини с юбилеем.

Тренер возглавил красно-синих в межсезонье, сегодня ему исполнилось 50 лет.

«Поздравляем нашего главного тренера с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, побед у руля армейцев, успехов в развитии ПФК ЦСКА и каждого футболиста команды! Болеем за нашего наставника и верим в него!» – говорится в сообщении.

После 13 туров ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

12 июля армейцы под руководством Челестини выиграли OLIMPBET Суперкубок России, победив «Краснодар» (1:0).