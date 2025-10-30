Сафонов прокомментировал ничью ПСЖ в матче с «Лорьяном»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на ничейный результат парижской команды в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1). Российский голкипер не принимал участие в этой игре.

«Ничья с «Лорьяном». Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В следующем туре команда Луиса Энрике встретится с «Ниццей». Игра состоится в субботу, 1 ноября.

После 10 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 21 очко и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Монако» на одно очко.