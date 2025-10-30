«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд кубковых игр последних 92 лет

«Ливерпуль» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, мерсисайдцы уступили в кубковом матче в три мяча и сами при этом не забили гол впервые за 92 года.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, в последний раз подобное у «Ливерпуля» происходило в феврале 1934 года. Тогда мерсисайдцы разгромно проиграли на «Энфилде» в матче пятого раунда Кубка Англии «Болтону» со счётом 0:3.

Отметим, что для мерсисайдцев данное поражение стало шестым в семи последних встречах во всех соревнованиях. Ранее подопечные Арне Слота уступили четыре подряд матча в АПЛ, потерпели одно поражение в двух последних играх Лиги чемпионов, а также уступили в матче Кубка английской лиги.