«Арсенал» установил рекорд Англии

«Арсенал» впервые в истории английского высшего дивизиона выиграл шесть матчей за месяц, не пропустив ни одного гола.

«Арсенал» установил новый рекорд по количеству «сухих» побед за месяц в истории английского футбола, сообщает статистический сервис Opta.

Команда Микеля Артеты провела шесть матчей в октябре и одержала победу во всех, не пропустив ни одного гола. В среду «канониры» обыграли «Брайтон» в четвертом раунде Кубка английской лиги со счетом 2:0. Ранее в октябре лондонцы победили «Вест Хэм» (2:0), «Фулхэм» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0) в Премьер?лиге, а также «Олимпиакос» (2:0) и «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

По итогам девяти туров чемпионата Англии «Арсенал» лидирует с 22 очками. В следующем туре, 1 ноября, команда Артеты сыграет на выезде с «Бернли»