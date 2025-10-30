Выяснилось, сколько «Реал» и Суперлига хотят получить от УЕФА

«Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 млрд евро от УЕФА в качестве «возмещения ущерба» (As)
«Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 млрд евро от УЕФА в качестве ущерба.
Ранее стало известно, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА в рамках тяжбы с Суперлигой.
Мадридский клуб в своем заявлении сообщил, что «будет добиваться компенсации от УЕФА за понесенный ущерб».
Как пишет As, юристы «Реала» и компании, которая занимается Суперлигой, уже работают над иском, который обе организации подадут против УЕФА «для возмещения понесенного ущерба», и сумма которого составит почти 4,5 миллиарда евро.
Напомним, в мае 2024 года арбитражный суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
Heineken не будет спонсором ЛЧ с 2027-го. Идут переговоры с пивными брендами AB InBev о 6-летнем контракте на 200 млн евро в год
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
Heineken не будет спонсором ЛЧ с 2027-го. Идут переговоры с пивными брендами AB InBev о 6-летнем контракте на 200 млн евро в год