Президент «Интера» высказался о смертельном ДТП с участием Мартинеса

Президент «Интера» высказался о ДТП с участием игрока клуба.

© Sports.ru

Во вторник автомобиль, за рулем которого находился Жозеп Мартинес, сбил 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Несмотря на вмешательство экстренных служб, включая санитарную авиацию, скорую помощь и карабинеров, пострадавший скончался на месте происшествия. Вратарь «Интера» не пострадал, но находился в шоковом состоянии.

Испанец не превышал скорость, тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты. Расследование продлится несколько месяцев.