Президент «Интера» высказался о смертельном ДТП с участием Мартинеса

Маротта о том, что Жозеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину: «Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего и сочувствуем нашему игроку. Серьезное и деликатное событие»
Президент «Интера» высказался о ДТП с участием игрока клуба.
Во вторник автомобиль, за рулем которого находился Жозеп Мартинес, сбил 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Несмотря на вмешательство экстренных служб, включая санитарную авиацию, скорую помощь и карабинеров, пострадавший скончался на месте происшествия. Вратарь «Интера» не пострадал, но находился в шоковом состоянии.
Испанец не превышал скорость, тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты. Расследование продлится несколько месяцев.
«К сожалению, произошло серьезное и деликатное событие. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего, и мы также сочувствуем нашему игроку, которого мы очень хорошо знаем. Это ситуации и несчастные случаи, к сожалению, являются частью повседневной жизни, но я надеюсь, что мы сможем извлечь и пользу из этой трагической ситуации», – сказал Беппе Маротта.
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
Heineken не будет спонсором ЛЧ с 2027-го. Идут переговоры с пивными брендами AB InBev о 6-летнем контракте на 200 млн евро в год
Ротенберг – в топ-3 тренеров в истории КХЛ по проценту набранных очков. Никитин – 1-й, Быков – 2-й, Федоров – 6-й, Кудашов – 13-й, Ларионов – 18-й, Буше не вошел в рейтинг («Матч ТВ»)
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
Heineken не будет спонсором ЛЧ с 2027-го. Идут переговоры с пивными брендами AB InBev о 6-летнем контракте на 200 млн евро в год