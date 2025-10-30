Heineken прекратит спонсировать Лигу чемпионов с 2027 года.

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ведет переговоры с UC3, совместным предприятием УЕФА и ведущих европейских клубов, о замене Heineken в качестве пивного спонсора мужских европейских клубных турниров, сообщает The Athletic.

Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, с 1994 года по 2005 год рекламировала пиво Amstel в рамках ЛЧ, а в течение последних двух десятилетий – свое флагманское пиво.

Еще два года с компанией действует последний трехлетний контракт стоимостью 120 миллионов евро в год. Однако бельгийская компания AB InBev предложила 200 млн евро в год за шестилетний контракт, вступающий в силу в 2027 году. Это на 66% больше, чем годовой контракт Heineken.

В заявлении, опубликованном на сайте UC3, говорится, что глобальный контракт на поставку пива на коммерческий цикл 2027-2033 годов стал первым, выпущенным на рынок, и обе стороны договорились «вступить в период эксклюзивных переговоров».

Компания добавила, что решение было принято после «конкурсного тендера, запущенного UC3 в начале октября при поддержке ее глобального маркетингового и торгового агентства Relevent Football Partners».

Компания AB InBev, наиболее известная производством пива Budweiser, Corona и Stella Artois, является официальным партнером ФИФА по продаже пива с 1986 года.

Budweiser также был официальным спонсором Премьер-лиги с 2019 по 2024 год, до того как Guinness подписала контракт, но у AB InBev по-прежнему есть эксклюзивное соглашение с Международным олимпийским комитетом.