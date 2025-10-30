Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
Александр Головин высказался о своих голах в игре с «Нантом».
Полузащитник «Монако» сделал дубль в матче 10-го тура Лиги 1 против «Нанта» (5:3). Это первые голы российского футболиста за клуб с января.
«Очень рад и победе, и двум своим голам. Эмоции после такого матча суперпозитивные. Получилась такая игра, что до самых последних минут не было понятно, чем она закончится. Когда выходил на замену, понимал, что нужно и помочь в обороне, и искать шансы впереди. Вроде бы получилось и то и другое. Счастлив, что смогли доставить радость болельщикам. Комментарии по двум забитым мячам? В первом случае была отличная передача слева, оставалось только пробить в свободный угол. А перед вторым голом пришлось сделать приличный рывок, но, поскольку вышел на замену, сил еще было достаточно. И опять же, как и в первом мяче, нужно поблагодарить партнера за великолепную передачу. После этого гола стало понятно, что матч закончится нашей победой», – сказал Головин.
