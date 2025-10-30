Абаскаль прокомментировал результаты "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

"Думаю, что результаты "Спартака" улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность. Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого", - цитирует Абаскаля "СЭ".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал шесть побед в 13 сыгранных турах. Также красно-белые четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. Подопечные Деяна Станковича набрали 22 очка и располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице. От лидера чемпионата "Краснодара" их отделяет семь баллов.

В воскресенье, 2 ноября, "Спартак" сыграет в гостях против "Краснодара" в рамках 14-го тура РПЛ. Начало - в 19:30 по Москве.