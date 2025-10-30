Названо условие увольнения Карпина из «Динамо»

Журналист Дмитрий Губерниев предположил, что тренера Валерия Карпина уволят из московского «Динамо», если клуб опустится ниже восьмого места в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Если команда выпадет из восьмёрки, то заканчивать сезон будет другой тренер, а тем более начинать следующий. Не для восьмого места Карпина приглашали», — сказал Губерниев.

26 октября петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает восьмое место, набрав 16 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 29 баллов.