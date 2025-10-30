Объявлены судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ

РФС объявил судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
31 октября (пятница)
ЦСКА – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Владимир Казьменко.
1 ноября (суббота)
«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гвардис.
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Олег Соколов.
«Ростов» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Андрей Иванов.
2 ноября (воскресенье)
«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Николай Иванов.
«Балтика» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Егор Болховитин, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.