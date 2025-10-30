Адвокат Добровинский раскритиковал Карпина

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский заявил «Матч ТВ», что из‑за совмещения постов в сборной России и московском клубе Валерий Карпин не может сосредоточиться на чем‑то одном, из‑за этого в РПЛ у «бело‑голубых» нет результата.

«Динамо» с 16 очками занимает восьмое место в таблице МИР РПЛ. В 14‑м туре команда Карпина 1 ноября сыграет на выезде с «Рубином».

— Когда Личка вышел из турецкого клана, я бы хотел, чтобы он вернулся в «Динамо» (смеется). На самом деле, Валерий Карпин, совмещая посты в сборной и в клубе, не может сосредоточиться на чем‑то одном, у него ничего не получается. Да, были хорошие матчи, но результата нет, печально наблюдать за командой на восьмой строчке турнирной таблицы. Матч с «Рубином» будет очень сложным, и если «Динамо» увезет хотя бы одно очко из Казани, то это будет хорошо, — сказал Добровинский «Матч ТВ».

