Семак ответил, будет ли кто-то в матче против «Локомотива» отвечать за Батракова

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем 14‑го тура РПЛ с московским «Локомотивом» заявил, что в предстоящей встрече вряд ли кто‑то будет лично опекать полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

© ФК «Локомотив»

«Я, наверное, не вспомню ни одного случая за последние десятки лет, когда к кому-то кого-то приставляли, кто-то играл персонально с кем-то. Футбол сейчас изменился, и я думаю, что игроки действуют на поле немножко по-другому», - заявил Семак.

В гонке бомбардиров текущего сезона чемпионата России лидирует Алексей Батраков. В активе полузащитника «Локомотива» в 13 матчах национального первенства 10 голов и четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 23 миллиона евро.

В субботу, 1 ноября, «Зенит» на своем поле сразится с московским «Локомотивом» в матче 14‑го тура РПЛ, стартовый свисток арбитра раздастся в 20:15 по московскому времени.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, «Локомотив» находится на второй строчке, заработав 27 баллов.