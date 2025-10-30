Полузащитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 1 ноября в Санкт-Петербурге.

© Чемпионат.com

— Поделитесь ожиданиями от предстоящего очень важного матча с «Локомотивом».

— Это будет очень важный матч, и мы очень хорошо работали после последней игры. Рассчитываем показать хороший футбол, точно так же как и было в нашем последнем матче в чемпионате, потому что действительно предстоящая встреча очень важна. Нужно побеждать, нужно продолжать борьбу и биться за самые высокие места в таблице. Собственно, за те места, где «Зенит» и должен находиться, — цитирует Жерсона официальный сайт «Зенита».