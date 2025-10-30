Экс‑футболист «Рубина» возглавил сборную Сербии

Бывший футболист «Рубина» Велько Паунович возглавил сборную Сербии, сообщает пресс‑служба Футбольного союза Сербии (FSS).

В середине октября FSS объявил о решении отправить в отставку Драгана Стойковича без выплаты ему компенсации.

— С первого дня Велько Паунович показал, что ставит интересы национальной сборной превыше всего. Его приоритетом были не контракт или финансовые условия, а желание немедленно возглавить команду в столь важный момент. Он подчеркнул, что хочет сосредоточить всю свою энергию на предстоящих матчах с Англией и Латвией, и полон решимости бороться до тех пор, пока есть хоть малейший шанс на успех. Мы верим, что с его приходом он сможет мотивировать игроков и улучшить атмосферу в команде, чтобы мы могли попытаться переломить ситуацию в свою пользу. Мы не сдадимся, пока есть хоть малейший шанс, — заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко.

13 ноября Сербия сыграет со сборной Англии в Лондоне, а 16 ноября проведет последний отборочный матч ЧМ‑2026 против команды Латвии в Лесковаце.

9 октября 48‑летний Паунович был уволен с должности главного тренера «Овьедо». Он работал в клубе с марта этого года.

Паунович в 2012‑м завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».