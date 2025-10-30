Мостовой высказался о повышении зарплаты тренера ЦСКА

Мостовой о повышении оклада Челестини на 40%: «Когда на первом месте деньги, можно так раскрутить и навертеть... Никто толком не знал, как выглядит Фабио, но при нем ЦСКА борется за золото»
Александр Мостовой прокомментировал информацию о повышении зарплаты тренера ЦСКА.
Ранее стало известно, что московский клуб повысит Фабио Челестини оклад на 40%.
«Я и не такое видел. Бывало, тренеру или игроку могли поднять зарплату на 100% или на 50% ее понизить. Здесь ничего удивительного нет, тем более, мы же не знаем, какие договоренности у них. Может, в соглашение внесли пункт, что при выполнении определенных условий Челестини повысят зарплату на 40%. Для футбола это обычная практика. В Европе много такого было в мое время. Сегодня игроку могут повысить зарплату за один матч. Когда на первом месте деньги, можно так раскрутить и навертеть... После каждого тура можно увеличивать зарплату. Да и вообще, в нынешних контрактах столько заморочек, что с ума можно сойти. Здесь удивляться нечему. Про Челестини никто толком даже не знал, как он выглядит. Но при нем команда неплохо играет и борется за золотые медали. Про Николича уже все забыли», – сказал бывший полузащитник сборной России.
