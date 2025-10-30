РПЛ изменила время начала матча 16-го тура

Время начала одного из матчей 16-го тура РПЛ изменено.

Изменено время начала матча 16-го тура "Акрон" - "Сочи", сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 21 ноября в 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена".

После 13 сыгранных туров "Акрон" набрал 12 очков и находится на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" с 8 набранными баллами располагается на 14-й строчке.