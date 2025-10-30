КДК оштрафовал «Зенит» и «Динамо»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение организации по итогам матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

