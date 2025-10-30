Титов оценил календарь «Спартака» перед зимней паузой

Бывший футболист и капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался о календаре красно-белых перед зимней паузой. В рамках Мир РПЛ «Спартак» в ноябре и декабре сыграет с «Краснодаром», «Ахматом», ЦСКА, «Балтикой» и московским «Динамо».

— Есть ли опасения за «Спартак» перед тяжёлым отрезком в конце этого года?

— В мою бытность, если бы таких матчей было много, вообще же было бы классно! Ты можешь сделать себе имя. Каждая игра от ножа. Плюс у нас была Лига чемпионов. Такие матчи для нас и нашего поколения были отличными. Встречи с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом» — праздник. И, конечно, поддержка болельщиков была колоссальной, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.