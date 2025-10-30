Дзюбу отказались называть русским Роналдо

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал высказал свое мнение насчет сравнения форварда Артёма Дзюбы с португальским футболистом Криштиану Роналду.

© ФК «Акрон»

«Дзюба — это не русский Роналду. Дзюба — это Дзюба. Он и сам крутой. Он лучший бомбардир в России, и это видно. Это игрок другого уровня. Я не знаю всю историю российских футболистов, но он точно должен быть среди лучших за всё время», — заявил Эшковал.

Артем Дзюба играет за «Акрон» с сентября 2024 года. Контракт нападающего с тольяттинским клубом действует до 30 июня 2026.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1,5 млн евро.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31).

Также форвард четыре раза становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок России и трижды поднимал над головой Кубок.