Мамаев рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Черчесова

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что ему было бы интересно посмотреть на Станислава Черчесова во главе «Спартака». Черчесов с лета этого года работает в грозненском «Ахмате», красно-белых возглавляет Деян Станкович.

«Слушай, мне, честно могу сказать, было бы очень интересно, если бы действительно «Спартак» возглавил Черчесов, потому что это, знаешь, наверное, на сегодняшний день тот человек, который мегапсихологически устойчив с точки зрения давления общественности, который может команду взять в кулак независимо от статуса легионеров, российских футболистов, который весь удар этот будет держать на себе и клуб в целом – менеджмент и всё остальное. Мне было бы очень интересно на это посмотреть, и я только за», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.