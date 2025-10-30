«Барселона» возобновила интерес к нападающему «Галатасарая»

«Барселона» возобновила интерес к форварду «Галатасарая» Виктору Осимхену. Сине-гранатовые рассматривали нигерийского футболиста в качестве потенциальной замены для нападающего Роберта Левандовского ещё в 2024 году. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, весомым препятствием на пути возможного трансфера Осимхена в «Барселону» может стать высокая цена на игрока. Подчёркивается, что турецкий гранд приобрёл 26-летнего футболиста за € 75 млн минувшим летом и не хочет продать его дешевле.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.