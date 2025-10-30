Ямаль не предлагал капитану «Реала» «увидеться снаружи» после матча

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не предлагал «увидеться снаружи» 33-летнему защитнику и капитану мадридского «Реала» Даниэлю Карвахалю после очного матча команд в 10-м туре Ла Лиги (2:1). Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Cadena SER Санти Овалье.

Напомним, по окончании игры Карвахаль жестом показал Ямалю, что он говорит слишком много. Впоследствии в СМИ появилась информация, что в ответ на жест защитника «сливочных» вингер «блауграны» предложил ему выяснить отношения за пределами поля.

Как сообщает Овалье, Ямаль не произносил подобных слов в адрес Карвахаля. Вместо этого 18-летний нападающий сказал: «Увидимся в ответном матче».