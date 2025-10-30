Футболист ПСЖ выбыл на несколько недель

Футболист «ПСЖ» Дуэ выбыл на несколько недель из‑за травмы

Матч ТВ

Футболист «ПСЖ» Десир Дуэ выбыл на несколько недель из‑за травмы, сообщает пресс‑служба французского футбольного клуба.

© Global Look Press

Вингер получил травму в матче 10‑го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (1:1).

— Дуэ получил мышечную травму правого бедра в матче с «Лорьяном» и выбыл из строя на несколько недель. Дальнейшее обследование будет проведено после перерыва на матчи сборных, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.

В этом сезоне Дуэ принял участие в шести матчах Лиги 1 и забил один гол.

