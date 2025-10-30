Футболист ПСЖ выбыл на несколько недель

Футболист «ПСЖ» Десир Дуэ выбыл на несколько недель из‑за травмы, сообщает пресс‑служба французского футбольного клуба.

Вингер получил травму в матче 10‑го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (1:1).

— Дуэ получил мышечную травму правого бедра в матче с «Лорьяном» и выбыл из строя на несколько недель. Дальнейшее обследование будет проведено после перерыва на матчи сборных, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.

В этом сезоне Дуэ принял участие в шести матчах Лиги 1 и забил один гол.