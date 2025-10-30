Месси отказали в игровой практике перед ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины 38-летний Лионель Месси ищет возможности для игровой практики в преддверии чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. Пока у него с этим проблемы.

Месси выступает в МЛС - главной футбольной лиге Северной Америки. Его клуб "Интер Майами" пробился в плей-офф турнира. Но беда в том, что плей-офф завершится 6 декабря. А когда начнется сезон 2026/27, пока неизвестно. Регулярный чемпионат текущего сезона стартовал 22 февраля этого года. Однако в связи с ЧМ-2026, возможно, МЛС временно перейдет на европейский календарь и откроет свой сезон в августе.

Таким образом, велика вероятность, что Месси на долгое время окажется без игровой практики. А ведь 38-летний ветеран заявил, что хотел бы выступить на первенстве планеты, которое стартует 11 июня 2026 года.

По словам генерального директора спортивной академии развития талантов "Махд" (Саудовская Аравия) Абдалла Хаммад, на него выходила команда Месси с вопросом о возможности заключения краткосрочного четырехмесячного контракта. Решение было принято на самом высоком уровне. Аргентинцу отказал министр страны: "Чемпионат Саудовской Аравии не будет для него тренировочным полем".

Отметим, что сборная Аргентины - действующий чемпион мира.