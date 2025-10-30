Егор Бабурин ушел из московского «Торпедо»

Вратарь Егор Бабурин покинул московское «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и 32-летний голкипер Егор Бабурин договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Егор Бабурин выступал за чёрно-белых с июля 2022 года. В его активе 71 матч за «Торпедо», 19 из которых — «на ноль».

В сезоне 2024/2025 Бабурин занял с командой второе место в Первой Лиге.

Егор, благодарим за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу! Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере», — сказано на официальном сайте московского «Торпедо».

На данный момент чёрно-белые находятся на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги.