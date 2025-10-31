«Спартак» поспорит с киевским «Динамо» за бразильского защитника

Московский «Спартак» проявляет интерес к защитнику бразильского клуба «Васко да Гама» Леандриньо, сообщает Canal Atenção Vascaínos.

© ФК «Спартак»

По информации источника, руководство «Васко» ожидает официального предложения от красно-белых и не станет мешать возможному переходу, поскольку 20-летний игрок не входит в основной состав команды.

Отмечается, что на молодого защитника также обращает внимание киевское «Динамо».

В этом году Леандриньо провёл лишь один матч за «Васко да Гаму». Первую часть сезона он отыграл в аренде за саудовский клуб «Аль-Шабаб», где принял участие в 11 встречах и отметился двумя результативными передачами.

После 13 туров «Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче москвичи 2 ноября сыграют на выезде с «Краснодаром».