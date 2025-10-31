Тренер «Монако» сделал заявление о возможном возвращении Поля Погба

Полузащитник «Монако» Поль Погба может вернуться в заявку команды на предстоящий поединок против «Парижа». Об этом сообщил главный тренер монегасков Себастьян Поконьоли.

© Чемпионат.com

«Есть вероятность, что Поль снова окажется в составе. У нас впереди ещё одно занятие с определённой нагрузкой, и если он пройдёт его без проблем, продолжим действовать по намеченному плану. Было бы логично увидеть его среди игроков, заявленных на матч», — приводит слова Поконьоли Footmercato.

Встреча с «Парижем» запланирована на 1 ноября.

Погба присоединился к «Монако» этим летом в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Ранее он отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и не появлялся на поле с сентября 2023 года.

Погба расплакался во время подписания контракта с «Монако»