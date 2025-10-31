Экс-игрок ЦСКА негативно высказался о Москве

Экс-игрок ЦСКА Астемир Гордюшенко высказался о жизни в Москве.

© ПФК ЦСКА

"Чем удивила столица? Хмурыми лицами, которые здесь порой встречаются. Подходишь к людям, а на тебя смотрят так, будто ты им хочешь плохо сделать. Опасаются чего-то, что ли? Но в итоге всегда помогают", - сказал Гордюшенко в интервью Sport24.

Астемир Гордюшенко выступал за ЦСКА с 2016 по 2019 год, позже - был футболистом "Тюмени", московского "Торпедо", "Томи", а с 2022 года выступает за московскую "Родину".

В составе "армейцев" полузащитник дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также завоевывал Суперкубок страны в 2018 году. В марте следующего года футболисту исполнится 29 лет.