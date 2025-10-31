Экс-гендиректор «Спартака» высказался о трансфере защитника из «Фенербахче»

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло оценил летнего новичка красно-белых Александера Джику. Центральный защитник перебрался в чемпионат России из турецкого «Фенербахче».

«Понравился. Он взрывной, руководит. Но была ошибка с «Ростовом». Александер тоже ещё не до конца влился в команду. Видно, что он опытный, усилит оборону, но посмотрим. Тут есть тонкий момент — сыгранность. Ребята должны дополнять друг друга, страховать. Взаимопонимание приходит не так быстро, а у нас каждую игру новый защитник», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.