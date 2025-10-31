Футболист обещает денежное вознаграждение за информацию о пропавшей собаке

Полузащитник мексиканского клуба "Пумас" Аарон Рэмзи объявил о вознаграждении в размере $20 тыс. за информацию о его потерянной собаке. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Собака футболиста пропала 9 октября.

Рэмзи 34 года, в июле он перешел в "Пумас" из валлийского клуба "Кардифф Сити". В сезоне-2025/26 он забил 1 гол в 6 матчах. В Европе он выступал в том числе за английский "Арсенал" и итальянский "Ювентус". В составе сборной Уэльса провел 86 матчей и забил 21 гол.