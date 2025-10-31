РПЛ согласовала контракт с Матч ТВ

Российская Премьер-Лига и "Матч ТВ" согласовали новый контракт ещё на четыре года.

© РПЛ

По информации инсайдера Ивана Карпова, "Матч ТВ" и РПЛ согласовали контракт на трансляцию матчей чемпионата России на четыре года за 28,5 миллиардов рублей.

Общее собрание РПЛ уже проголосовало за подписание нового соглашения. Канал получит все медиаправа на лигу.

Напомним, что прежний договор истекает по окончании текущего чемпионата. По нему "Матч ТВ" брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей на федеральном канале.