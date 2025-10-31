Экс-тренер ПСЖ отказался от предложения «Спартака»

Лоран Блан отказался от предложения «Спартака».

По информации Metaratings, посредники несколько раз контактировали с представителями французского тренера по поводу возможной работы в России, в частности в «Спартаке», но получили отказ. На данный момент Блан не рассматривает работу в России.

59-летний специалист в сентябре покинул саудовский «Аль-Иттихад». Ранее Блан возглавлял «ПСЖ».

Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао по-прежнему не может предоставить руководству альтернативную кандидатуру нового главного тренера, помимо Луиса Гарсии. Другие кандидаты на замену Деяну Станковичу, предложенные посредниками и агентами, не устраивают Кахигао. Франсис хочет, чтобы новый тренер был его протекцией и входил в его зону ответственности.