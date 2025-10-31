Агент Джикии раскрыл, как проходит адаптация игрока в Турции

Агент Джикии: у Георгия нет проблем в Турции, его хорошо там приняли
Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал в беседе с Rusfootball.info, как проходит адаптация Георгия Джикии в Турциии.
"Недавно общался с Георгием, у него все хорошо. Клуб его хорошо принял, никаких проблем нет. Он сам по себе довольно-таки коммуникабельный человек, в любом коллективе будет своим. Сейчас у клуба череда поражений, но в целом ничего критичного нет. Много пропускают, но ошибок со стороны Георгия лично я не заметил", - сказал агент.
Георгий Джикия выступает за турецкий "Антальяспор" с лета текущего года - защитник провел за клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился 2 забитыми мячами.