Ташуев о «Спартаке»: «Штаб Станковича явно недопонимает, что хочет в футболе. Будто в тарелку наливают сразу два супа»
Сергей Ташуев сравнил игру «Спартака» с приготовлением супа.
«Станкович не определился со стилем игры. Тренерский штаб явно недопонимает, что они вообще хотят в футболе. То так играют, то так. С «Оренбургом» крен был на забегание латералей на фланг и последующую подачу. Так и забили. Но одно и то же, нет ничего другого. Разнообразных и креативных атак нет, не могут накружить соперника, чтобы он не понимал, откуда приходит атака. Даже Барко стал действовать как полуфланговый футболист, когда он занимал позицию «десятки», игра была явно разнообразнее. Вот вы варите суп, для этого используются четкие ингредиенты, но есть нюансики – пересолил, не хватило перца. И ты поправляешь вкус. А здесь такое ощущение, что в тарелку наливают сразу два супа», – заявил бывший главный тренер «Ахмата».
Фетисов о Кузнецове: «Металлург» дал шанс, он его не использовал. Парень в сложной ситуации, но команда должна быть на первом месте»
Спаллетти о татуировке с эмблемой «Наполи»: «Сегодня я сдавал кровь из другой руки – не хотел, чтобы ее трогали. В Неаполе я чувствовал нечто высшее, этот город навсегда в моем сердце»
Маттеус о Вольтемаде: «Сейчас он оценивается в трехзначную сумму в миллионах. Голы в АПЛ и за сборную сделали его немного дороже»
Фетисов о Кузнецове: «Металлург» дал шанс, он его не использовал. Парень в сложной ситуации, но команда должна быть на первом месте»
Спаллетти о татуировке с эмблемой «Наполи»: «Сегодня я сдавал кровь из другой руки – не хотел, чтобы ее трогали. В Неаполе я чувствовал нечто высшее, этот город навсегда в моем сердце»
Маттеус о Вольтемаде: «Сейчас он оценивается в трехзначную сумму в миллионах. Голы в АПЛ и за сборную сделали его немного дороже»