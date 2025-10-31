Агент Батракова прокомментировал возможный переход игрока в европейский клуб

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал возможный переход в европейскую команду.

"Зимой это будет реально в том случае, если предложение заинтересует футбольный клуб "Локомотив". Отступные есть, но они будут вступать в действие со следующего сезона, то есть в летнее трансферное окно. Все остальное – это вопрос договоренностей", - сказал Кузьмичёв в интервью "Спорту день за днём".

Алексей Батраков - воспитанник "Локомотива". За основную команду он выступает с 2024 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах о всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

После сыгранных 13 туров Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" занимают вторую строчку в турнирной таблице с 27 очками. Следующий матч команда Михаила Галактионова сыграет против "Зенита" на выезде. Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября в 20:15 по московскому времени.