Есипов стал тренером «Ротора»

Бывший футболист «Ротора» Валерий Есипов назначен на должность тренера‑селекционера волгоградской команды, сообщает пресс‑служба клуба.

© ФК «Ротор»

Есипов уже в работал в клубе в качестве тренера — в 2010 и 2017 годах.

— Добро пожаловать домой, Валерий Вячеславович! — говорится в сообщении «Ротора».

Во время игровой карьеры Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2005 год. Всего он провел за волгоградцев 401 матч, в которых забил 95 мячей и отдал 54 голевые передачи.

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.