Спаллетти рассказал о татуировке с «Наполи»

Лучано Спаллетти заявил, что Неаполь навсегда останется в его сердце.

В 2023 году тренер привел «Наполи» к первому за 33 года скудетто. В честь этого события он набил на руке эмблему клуба и скудетто с цифрой 3.

Сегодня 66-летний специалист официально представлен в качестве нового тренера «Ювентуса».