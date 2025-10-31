«Локомотив» заинтересован в защитнике «Балтики»

«Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Балтики» Бевеева
Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев может перейти в другой клуб в нынешнем сезоне РПЛ.
В частности, к футболисту проявляет интерес столичный «Локомотив». При этом официальных предложений пока не поступало.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что московское «Динамо» и питерский «Зенит» интересуются Бевеевым.
Мингиян Бевеев играет за «Балтику» с июля 2025 года. Контракт калининградского клуба с защитником действует до 30 июня 2027.
В нынешнем сезоне Бевеев провел 16 матчей за «Балтику» во всех турнирах и забил 1 гол.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 900 тысяч евро.
После 13 туров РПЛ калининградский клуб под руководством Андрея Талалаева занимает 5-е место с 24-мя очками.