«Локомотив» заинтересован в защитнике «Балтики»

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев может перейти в другой клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

В частности, к футболисту проявляет интерес столичный «Локомотив». При этом официальных предложений пока не поступало.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что московское «Динамо» и питерский «Зенит» интересуются Бевеевым.

Мингиян Бевеев играет за «Балтику» с июля 2025 года. Контракт ‎калининградского клуба с защитником действует до 30 июня 2027.

В нынешнем сезоне Бевеев провел 16 матчей за «Балтику» во всех турнирах и забил 1 гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 900 тысяч евро.

После 13 туров РПЛ калининградский клуб под руководством Андрея Талалаева занимает 5-е место с 24-мя очками.