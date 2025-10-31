Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей первого этапа 1/4 финала Пути регионов и ответных игр 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап (здесь и далее — московское время)

Вторник, 25 ноября:

18:00. «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград);

20:30. «Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань).

Среда, 26 ноября:

20:30. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Четверг, 27 ноября:

18:00. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Крылья Советов» (Самара).

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

Среда, 26 ноября:

18:00. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Махачкала);

18:00. «Краснодар» – «Оренбург»;

20:30. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва).

Четверг, 27 ноября:

20:30. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

Действующий победитель Кубка России — московский ЦСКА.