«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь Пэн Сити» в Суперлиге

Завершился матч 29-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Шэньчжэнь Пэн Сити». Игра проходила на стадионе «Шанхай Стэдиум». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На второй минуте единственный мяч во встрече забил нападающий «Шанхай Шэньхуа» Андре.

После 29 матчей китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 61 очко и на текущий момент занимают второе место. На первой строчке располагается «Шанхай Порт», заработавший 63 очка после 29 игр. Замыкает тройку лидеров «Чэнду Жунчэн» с 59 очками. До конца чемпионата остался один тур.