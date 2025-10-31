Петржела ответил, может ли Личка возглавить «Спартак»

Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»

Властимил Петржела высказался о том, что Марцел Личка может возглавить «Спартак».

Ранее агент экс-тренера «Динамо» и «Оренбурга» сообщил, что обсуждал с красно-белыми вопрос назначения специалиста.

«Подошел ли бы он «Спартаку»? Да, конечно. Личка – очень качественный тренер, у которого уже есть опыт работы в России. Но здесь есть нюанс. А как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»? Я вот не знаю ответа на этот вопрос», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
