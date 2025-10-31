"Зенит" назвал лучшего футболиста октября

Стал известен лучший игрок месяца в составе сине-бело-голубых.

Как сообщает официальный сайт "Зенита", нападающий Максим Глушенков был признан лучшим игроком команды по итогам октября.

В уходящем месяце Глушенков принял участие в трех матчах за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился одной результативной передачей. Также вингер нанес 8 ударов по воротам соперников и сделал 18 касаний в чужой штрафной, показав лучший результат в "Зените".