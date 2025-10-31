Марцел Личка покинул турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»

Экс-тренер московского «Динамо» Марцел Личка покинул пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк», сообщает официальный сайт клуба.

Чешский специалист расторг контракт по обоюдному согласию сторон, несмотря на то, что соглашение было рассчитано на два года.

Личка работал в «Фатих Карагюмрюк» с июля 2025 года. После 10 сыгранных туров турецкой Суперлиги команда идёт на последнем месте в турнирной таблице, набрав четыре очка и одержав только одну победу.

Ранее специалист работал в «Оренбурге» и московском «Динамо», с которым завоевал бронзу чемпионата России в сезоне-2023/2024.

