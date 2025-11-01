Защитник ЦСКА прокомментировал травму Мойзеса

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о травме своего партнера по обороне Мойзеса.

"Не понял, что произошло с Мойзесом. Оказалось, что он на рывке что-то почувствовал. На минуте молчания он уже стоял и тянулся к ноге. Здоровья ему", - цитирует Кругового "Чемпионат".

Защитник московского ЦСКА Мойзес получил повреждение и попросил замену перед стартовым свистком встречи 14-го тура РПЛ против "Пари НН" (2:0).

В текущем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 19 матчах за армейцев во всех турнирах, включая Суперкубок России, и записал в свой актив три голевые передачи.