ЦСКА победил "Пари НН" в матче 14-го тура РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА против "Пари НН" завершился со счетом 2:0 в пользу московского клуба. В конце первого тайма пенальти реализовал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 82-й минуте встречи голом отличился Матвей Кисляк.

На данный момент ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Пари НН" располагается на 16-й строчке с 7-ю баллами.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Обляков, 40 (пен), Кисляк, 82.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Бандикян (Шуманский, 58), Дивеев, Лукин, Вильягра (Энрике Кармо, 58), Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Алеррандро (Мусаев, 32).

"Пари НН": Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас (Тичич, 46), Сарфо, Ермаков (Сефас, 46), Ивлев (Смелов, 90+3), Лесовой (Грулёв, 62), Боселли (Крашевский, 76), Олусегун.

Предупреждения: Фаринья, 44, Ивлев, 63, Лукин, 64.