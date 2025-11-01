В "Пари НН" прокомментировали возможное увольнение тренера

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов ответил на вопрос о возможном уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера команды.

© ФК "Пари НН"

"Если бы мы видели безнадегу или у команды не было бы связи с тренером, тогда принимали бы решение. У нас такого нет. Мы видим изменения, которые для нас очевидны. Поэтому верим в главного тренера. Стараемся искать позитив, хотя это сложно делать с нынешним количеством набранных очков", — приводит слова Удальцова "Спорт-Экспресс".

Алексей Шпилевский возглавляет нижегородскую команду с лета 2025 года. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на три года. До прихода Шпилевского "Пари НН" тренировал Виктор Гончаренко.

После 14-ти прошедших встреч чемпионата России команда Алексея Шпилевского набрала 7 очков и на данный момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Нижегородцы не одерживали побед с 13 сентября. Последняя встреча с ЦСКА завершилась поражением "Пари НН" со счетом 0:2.